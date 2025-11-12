Скидки
«Мы делаем то, что должны, в интересах «Барселоны». Лапорта — о ситуации с Ямалем

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о травме нападающего клуба Ламина Ямаля и процедуре для лечения дискомфорта в области паха без уведомления федерации.

Ранее стало известно, что 18-летний футболист не сыграет в ноябре за национальную команду Испании с Грузией и Турцией. В Королевской федерации футбола Испании удивились медобследованию игрока, которое не было согласовано с национальной командой.

«Мы уведомили их, как только узнали. Когда врач сказал нам, что ему необходимо 10 дней отдыха, мы сообщили об этом сборной. Уважаем всех и не вступаем в споры.

Стараемся восстановить наших игроков в нужном нам темпе. Этот врач – настоящий эксперт, он приехал в понедельник, осмотрел Ламина и рассказал нам о плане лечения, всё прошло гладко. Хотим, чтобы Ямаль был в команде.

Этот перерыв совпал с выездными матчами сборной, но не думаю, что это повлияет на шансы команды на выход в финальную часть ЧМ-2026, ведь она и так на пути к успеху. Мы делаем то, что должны, в интересах «Барселоны», – приводит слова Лапорты AS со ссылкой на Catalunya Radio.

«Барселона» проконсультировалась с врачом по поводу травмы Ямаля — MD
