Россия — Перу. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Футбол Новости

Тренер «Балтики» Талалаев высказался о голе Головина в матче сборных России и Перу

Тренер «Балтики» Талалаев высказался о голе Головина в матче сборных России и Перу
Аудио-версия:
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался об эпизоде с забитым голом сборной России на 18-й минуте товарищеского матча с национальной командой Перу. На данный момент счёт 1:0 в пользу россиян. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного судьи матча выступает Камаль Умудлу (Азербайджан). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«Честно скажу, никогда бы не отдал, cам бы забивал. Наверняка бы ошибся, пробил мимо», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой ранее. Это их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).

Россия – Перу: Головин вывел россиян вперёд на 18-й минуте
