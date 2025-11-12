Тренер «Балтики» Талалаев высказался о голе Головина в матче сборных России и Перу

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался об эпизоде с забитым голом сборной России на 18-й минуте товарищеского матча с национальной командой Перу. На данный момент счёт 1:0 в пользу россиян. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного судьи матча выступает Камаль Умудлу (Азербайджан). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Честно скажу, никогда бы не отдал, cам бы забивал. Наверняка бы ошибся, пробил мимо», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой ранее. Это их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).