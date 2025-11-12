Скидки
В «Реале» одобрили переход Эндрика в «Лион» — Globo

В «Реале» одобрили переход Эндрика в «Лион» — Globo
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик станет игроком «Лиона», присоединившись к команде Паулу Фонсеки на правах аренды в зимнее трансферное окно. Руководство испанского клуба одобрило переход. Об этом сообщает Globo.

По информации издания, 19-летний футболист рассчитывает проявить себя во французской команде. Форвард также имел предложение от «Манчестер Юнайтед», но манкунианцы заинтересовались игроком слишком поздно, когда переговоры между «Реалом» и «Лионом» достигли продвинутой стадии. При этом клубы включили опцию возвращения бразильца с столичную команду по ходу сезона.

В текущем сезоне 19-летний нападающий не провёл ни одного матча за «Реал». Контракт игрока с мадридским клубом действует до 2030 года. В прошлом сезоне он забил семь голов в 37 встречах во всех турнирах.

