Тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли рассказал о нынешнем менталитете команды

Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли высказался о менталитете, который он желает видеть в своей команде.

«Давайте [для начала] установим для себя небольшие цели. Игрокам я так и сказал: «Парни, нам есть куда расти». С этим нужно справиться. В матче с «Дженоа» увидел определённый эффект от этого. Нам предстоит проделать большую работу, проявляя скромность. Это не признак страха, а подход победителя», — приводит слова Ваноли официальный аккаунт клуба в социальной сети X.

«Фиорентина» занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала пять очков за 11 матчей.