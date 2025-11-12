Дидье Дешам: французских тренеров недооценивают даже во Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в ответ на вопрос об отсутствии тренеров из Франции в текущем розыгрыше Лиги чемпионов заявил, что французских тренеров недооценивают. В четверг, 13 ноября, французская команда сыграет с Украиной в отборочном матче к чемпионату мира — 2026.

«Да, я сожалею об этом. Считаю, что французских тренеров недооценивают даже во Франции. За границей их тоже становится всё меньше и меньше.

Неужели мы, а я говорю «мы», потому что считаю себя французским тренером, не так хороши, как другие? Я так не думаю. Являются ли другие более организованными – в широком смысле со всем вытекающим из этого?», – приводит слова Дешама RMC Sport.