Дидье Дешам: французских тренеров недооценивают даже во Франции
Поделиться
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в ответ на вопрос об отсутствии тренеров из Франции в текущем розыгрыше Лиги чемпионов заявил, что французских тренеров недооценивают. В четверг, 13 ноября, французская команда сыграет с Украиной в отборочном матче к чемпионату мира — 2026.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Да, я сожалею об этом. Считаю, что французских тренеров недооценивают даже во Франции. За границей их тоже становится всё меньше и меньше.
Неужели мы, а я говорю «мы», потому что считаю себя французским тренером, не так хороши, как другие? Я так не думаю. Являются ли другие более организованными – в широком смысле со всем вытекающим из этого?», – приводит слова Дешама RMC Sport.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
22:09
-
22:04
-
21:51
-
21:50
-
21:46
-
21:31
-
21:30
-
21:12
-
21:06
-
21:04
-
21:01
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:29
-
20:29
-
20:21
-
20:09
-
19:56
-
19:54
-
19:45
-
19:45
-
19:36
-
19:30
-
19:24
-
19:15
-
19:07
-
19:03
-
19:00
-
18:56
-
18:56
-
18:38
-
18:33
-
18:30
-
18:30