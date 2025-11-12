Более 45 тыс. зрителей посетили товарищеский матч между сборными России и Перу

Товарищеский матч между сборными России и Перу на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге посетили 45 536 зрителей. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

В составе сборной России голом отметился полузащитник Александр Головин. За Перу отличился нападающий Алекс Валера.

Стоит отметить, что команды России и Перу ранее никогда не пересекались между собой. Это был их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).