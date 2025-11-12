Скидки
Сборная России не проигрывает на своём поле с 2021 года, в 18 матчах забито 57 голов

Сборная России не проигрывает на своём поле с 2021 года, в 18 матчах забито 57 голов
Комментарии

Сборная России сыграла вничью с национальной командой Перу в товарищеском матче: встреча завершилась со счётом 1:1. Таким образом, российская национальная команда не проигрывает на своём поле с 2021 года. За этот период сборная России провела 18 матчей дома, в которых забила 57 голов, пропустив три мяча.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

Последний раз сборная России уступала сопернику на своём поле в июне 2021 года. Во встрече 1-го тура чемпионата Европы — 2020 команда, на тот момент возглавляемая Станиславом Черчесовым, уступила Бельгии со счётом 0:3. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург).

15 ноября сборная России сыграет с чилийской национальной командой в Сочи.

