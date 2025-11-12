Мбаппе — о 10-летней годовщине терактов в Париже: есть вещи поважнее отбора на ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о терактах в Париже в ноябре 2015 года. В четверг, 13 ноября, французская команда сыграет с Украиной в рамках отбора на ЧМ-2026.

13 ноября 2015 года в Париже произошла серия террористических атак, в том числе взрывы возле стадиона «Стад де Франс», стрельба в нескольких ресторанах и захват заложников в театре «Батаклан». В результате терактов погибли 130 человек, ещё 350 получили ранения.

«От имени всей сборной Франции, персонала, игроков и всех, кто имеет к ней отношение, не знаю, будет ли возможность у каждого высказаться по этому поводу в четверг, все знают, завтра особенный день, не в хорошем смысле этого слова, поэтому мы выражаем сочувствие всем, кто потерял близких, кто, возможно, был ранен или пострадал морально или физически. В четверг мы постараемся отдать дань уважения всем этим людям. Будь то в течение дня или во время игры, мы постараемся вызвать улыбки на лицах тех, кто придёт на стадион. Хотя мы знаем, что это не самый радостный день.

Мы хотим, чтобы французы поняли, несмотря на то, что сейчас проходит отборочный турнир к чемпионату мира, есть гораздо более важные вещи. В том числе годовщина этого, к сожалению, памятного дня. Мы не остаёмся в стороне и говорим от имени всего французского народа.

Я был в Монако и смотрел матч, как и все остальные. После этого я узнал новость [о случившемся]. Мне тоже было страшно, потому что это случилось недалеко от моего дома, и мои родители всё ещё жили в Бонди. Итак, вы не знаете, что происходит, звоните своим близким, затем вы видите творящиеся зверства и не можете не испытывать сострадание, печаль.

Это был ужасный момент, думаю, что подобные события влияют на каждого. Как я уже сказал, играть ровно 10 лет спустя – это нечто особенное, но, к сожалению, не в хорошем смысле. Однако это по-прежнему особое событие, в течение всего дня мы постараемся почтить всех погибших, раненых и пострадавших психологически. Мы сделаем всё, чтобы пострадавшим было легче пережить этот день. Вечером, к сожалению, нам придётся вернуться к работе и постараться сыграть как можно лучше», –слова Мбаппе RMC Sport.