«В прошлом сезоне я уже пытался уйти, но не получилось». Эдерсон — об игре за «Ман Сити»

Бразильский голкипер «Фенербахче» Эдерсон Мораес, ранее выступавший за «Манчестер Сити», рассказал о причинах своего ухода из английского клуба. Вратарь поделился, что у него было желание покинуть команду Хосепа Гвардиолы ещё по ходу сезона-2024/2025.

«Все циклы заканчиваются, игроки приходят и уходят, но клуб остаётся. Я провёл восемь замечательных лет в футболке «Сити» и выиграл 18 титулов, но мне нужна была эта перемена и смена обстановки. Когда появился «Фенербахче», я принял предложение. У меня остался тот же менталитет, продолжаю работать вне поля, как делал это раньше со своим тренером по физподготовке. У меня сохранился тот же настрой на победу, что и в «Ман Сити» и «Бенфике», хочу побеждать и в «Фенербахче».

В прошлом сезоне уже пытался уйти, но не получилось. Думаю, это немного повлияло на мою игру в том сезоне. У меня было пять травм, я не был на максимально возможном уровне. Уже принял решение с семьёй обсудить с клубом уход, если они были бы согласны. Мне нужны были эти перемены. Нет смысла играть в большом побеждающем клубе, если ты несчастлив», — приводит слова Эдерсона Goal.com.

Вратарь выступал за «Манчестер Сити» с 2017 года. В составе «горожан» бразилец провёл 372 матча, в которых 168 раз сыграл «на ноль».