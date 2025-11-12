«Исторический матч». Тренер национальной команды Перу — о ничьей со сборной России

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Перу Мануэль Баррето дал комментарий касательно ничьей в товарищеском матче со сборной России (1:1).

«Мы проделали большой путь, у нас была долгая дорога с большим количеством логистических проблем. Но сегодня был праздник футбола с великолепным соперником. Несмотря на все трудности, мы провели исторический матч», — передаёт слова Баретто корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой ранее. Это их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).