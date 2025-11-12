Тренер сборной Перу объяснил, почему не считает матч со сборной России неудачной идеей

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето после товарищеского матча с национальной командой России объяснил, почему не считает подобный матч неудачной идеей. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счётом 1:1.

«Порядка 70-80% игроков сборной играют на родине. А идея проведения матча заключается в возможности сыграть с соперником высокого уровня и помочь игрокам развиться и перейти в другие чемпионаты. Возможно, попасть в Европу. Это один из аспектов нашего плана. Сейчас в сборной идёт процесс перестройки. Не считаю матч с Россией неудачной идеей», — приводит слова Баррето корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.