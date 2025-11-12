Скидки
Тренер сборной Перу объяснил, почему не считает матч со сборной России неудачной идеей

Тренер сборной Перу объяснил, почему не считает матч со сборной России неудачной идеей
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето после товарищеского матча с национальной командой России объяснил, почему не считает подобный матч неудачной идеей. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«Порядка 70-80% игроков сборной играют на родине. А идея проведения матча заключается в возможности сыграть с соперником высокого уровня и помочь игрокам развиться и перейти в другие чемпионаты. Возможно, попасть в Европу. Это один из аспектов нашего плана. Сейчас в сборной идёт процесс перестройки. Не считаю матч с Россией неудачной идеей», — приводит слова Баррето корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

