Главный тренер сборной Перу: не знаю, кто оплачивает наш сбор в России

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето после товарищеского матча с национальной командой России (1:1) заявил, что не знает, кто оплачивает их сбор в России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«Наша команда завтра вылетает в Сочи. Там мы будем готовиться к матчу с Чили. По поводу организационной части не знаю, кто оплачивает наш сбор здесь. У меня нет комментариев на этот счёт», — передаёт слова Баррето корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Отметим, сборные России и Перу никогда не пересекались между собой ранее. Это был их первый очный матч в истории футбола. Во вторник, 18 ноября, перуанская команды проведёт товарищескую игру с Чили.

