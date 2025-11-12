Главный тренер сборной Перу сравнил стадион в Санкт-Петербурге с «Сантьяго Бернабеу»

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Перу Мануэль Баррето высоко отозвался о стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, на котором команда сыграла вничью со сборной России (1:1).

«Стадион здесь очень красивый, один из самых красивых и современных в мире. Но качество газона было неудовлетворительным. Оно не соответствует качеству стадиона. Оба гола, которые случились сегодня, вызваны состоянием газона.

Крыша потрясающая. Мне это напомнило стадион «Сантьяго Бернабеу», — передаёт слова Баретто корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой ранее. Это их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).