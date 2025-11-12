Главный тренер сборной Перу высказался после матча с Россией

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето прокомментировал результаты товарищеского матча с национальной командой России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счётом 1:1.

«Доволен нашей игрой в обороне, учитывая все сложности, которые мы преодолели по пути сюда. Мы хотели хорошо сыграть в защите. В первом тайме не хватало точности в своих действиях, поэтому не хватало моментов. Во втором тайме игра стала более открытой. Мы создавали свои моменты, могли выйти вперед. Это был сложный и изматывающий матч.

Мы хотели больше прессинговать, но 90 минут без перерыва делать это нельзя. Я видел игру Боливии и России (победа России со счётом 3:0. – Прим. «Чемпионата»), в какой-то момент боливийцы впали в отчаяние и уже не могли это делать. В итоге пропустили три гола.

Что касается смены поколений, мы открыты. Если футболисты готовы, обратим на на них внимание», — приводит слова Баррето корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.