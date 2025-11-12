Игрок сборной России Вахания: Перу — хорошая команда, но мы должны были побеждать

Защитник сборной России Илья Вахания поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой Перу (1:1).

«У нас команда, которая постоянно прессингует. Мы ждём такие моменты, когда гол забили. Плюс во втором тайме были опасные моменты, может быть, не доводили до удара, но заходили в штрафную.

Нет ощущения, что сборная не проснулась. Выкладывались на поле, бегали. Состояние газона тяжёлое. Перу — хорошая команда, но мы должны были побеждать», — передаёт слова Вахании корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой ранее. Это их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).