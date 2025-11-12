Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной России Вахания: Перу — хорошая команда, но мы должны были побеждать

Игрок сборной России Вахания: Перу — хорошая команда, но мы должны были побеждать
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной России Илья Вахания поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой Перу (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«У нас команда, которая постоянно прессингует. Мы ждём такие моменты, когда гол забили. Плюс во втором тайме были опасные моменты, может быть, не доводили до удара, но заходили в штрафную.

Нет ощущения, что сборная не проснулась. Выкладывались на поле, бегали. Состояние газона тяжёлое. Перу — хорошая команда, но мы должны были побеждать», — передаёт слова Вахании корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой ранее. Это их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).

Материалы по теме
Сборные России и Перу сыграли вничью в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android