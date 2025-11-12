Тренер Перу рассказал о трудном карьерном пути одного из игроков национальной команды
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето после товарищеского матча с национальной командой России (1:1) рассказал о трудном карьерном пути одного из игроков команды.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18' 1:1 Валера – 82'
«Перед матчем один из игроков сборной, учитывая обстоятельства нашей поездки, рассказал, что играл в футбол на улице. И делал это не от хорошей жизни. У них не было денег, но он перед лицом этих сложностей говорил матери: «Мама, мы сможем и прорвёмся».
Трудности на ранних этапах помогают выработать характер и двигаться к успеху. Многие проходят через трудности», — приводит слова Баррето корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
