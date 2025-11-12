Лукин: сборная России играла лучше, но парень из Перу хорошо попал из забил

Защитник сборной России Матвей Лукин оценил игру российской национальной команды в товарищеском матче с Перу. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Конечно, мы играли лучше. У нас было много моментов, которые мы не реализовали. Так получилось, что нас за это наказали. Парень хорошо попал и забил. Обидно упускать такие матчи, но будем работать над ошибками и исправляться.

Все хотят побеждать. Не только Валерий Георгиевич [Карпин], но и вся команда хотела сегодня выиграть. Ради этого мы и приезжаем. Хотим исправиться», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В ноябре сборная Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).