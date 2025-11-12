Валерий Карпин прокомментировал ничью сборной России в матче с Перу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался после товарищеского матча с национальной командой Перу. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счётом 1:1.

«Можно ли назвать ничью поражением? Приравнивать к этому надо поражение, а ничьи случаются. Она не вытекала из игры. Это ничья с хорошим и достойным соперником», — приводит слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой ранее. Это их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).