Защитник сборной России Лукин: никто не ждал извинений от Сафонова из-за гола

Защитник сборной России Матвей Лукин заявил, что никто в команде не ждал извинений от голкипера Матвея Сафонова из-за пропущенного гола в товарищеском матче с Перу (1:1).

«Никто не ждал извинений от Матвея. Все делают одно дело, все ошибаются. Я даже не видел сам момент. Не уверен даже, что он там ошибся. Да, не выручил, но Матвей очень хороший вратарь. На него точно не собираемся ничего вешать», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На 82-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу сборной России нападающий перуанской команды Алекс Валера сравнял счёт, забив дальним ударом.