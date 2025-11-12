Скидки
Защитник сборной России Лукин: никто не ждал извинений от Сафонова из-за гола
Комментарии

Защитник сборной России Матвей Лукин заявил, что никто в команде не ждал извинений от голкипера Матвея Сафонова из-за пропущенного гола в товарищеском матче с Перу (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«Никто не ждал извинений от Матвея. Все делают одно дело, все ошибаются. Я даже не видел сам момент. Не уверен даже, что он там ошибся. Да, не выручил, но Матвей очень хороший вратарь. На него точно не собираемся ничего вешать», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На 82-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу сборной России нападающий перуанской команды Алекс Валера сравнял счёт, забив дальним ударом.

