Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин раскритиковал качество газона на «Газпром Арене» в матче Россия — Перу

Валерий Карпин раскритиковал качество газона на «Газпром Арене» в матче Россия — Перу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с национальной командой Перу (1:1) раскритиковал качество газона на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«Успокоились ли после гола? Нет, мне так не показалось. Расслабона не было. Претензий по отношению к кому-то нет. Не хватало скорости передвижения мяча. Поговорили с футболистами в перерыве, они сказали: «Георгич, на таком поле быстрее невозможно играть».

Правильный ли был выбор играть в Санкт-Петербурге? Выбор был сделан заранее. Никто не предполагал, что будет так. Не знаю, что случилось за это время с полем», — приводит слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В ноябре сборная под руководством Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Материалы по теме
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android