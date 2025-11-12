Валерий Карпин раскритиковал качество газона на «Газпром Арене» в матче Россия — Перу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с национальной командой Перу (1:1) раскритиковал качество газона на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Успокоились ли после гола? Нет, мне так не показалось. Расслабона не было. Претензий по отношению к кому-то нет. Не хватало скорости передвижения мяча. Поговорили с футболистами в перерыве, они сказали: «Георгич, на таком поле быстрее невозможно играть».

Правильный ли был выбор играть в Санкт-Петербурге? Выбор был сделан заранее. Никто не предполагал, что будет так. Не знаю, что случилось за это время с полем», — приводит слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В ноябре сборная под руководством Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.