Карпин объяснил, почему не выпустил Глушенкова на поле в матче сборных России и Перу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, почему нападающий Максим Глушенков не вышел на поле в товарищеском матче с национальной командой Перу (1:1).

«Близко ли это было к основе? 50 на 50. Глушенкова не было, потому что на этой позиции был Миранчук. Делать лишнюю замену, выпуская Глушенкова, не посчитали необходимым. Что лучше – делать замену или вдесятером заканчивать, если что-то случится?», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой ранее. Это их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).