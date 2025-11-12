Александр Головин: в Санкт-Петербурге очень плохой газон — тяжело играть

Полузащитник национальной команды России Александр Головин после товарищеского матча со сборной Перу (1:1) высказался о качестве газона на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, где проходила встреча.

«Во втором тайме чуть устали. Также поле тяжёлое, очень сложно играть на нём. Очень плохой газон, что странно. Думал, будет иначе, но как есть», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, сборные России и Перу никогда не пересекались между собой ранее. Это был их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.