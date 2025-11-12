Валерий Карпин высказался об информации о возможной отставке из «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин кратко ответил на информацию о возможном увольнении с аналогичной должности в московском «Динамо».

«Вбросы про «Динамо»? Меня спросили перед игрой об этом. Я здесь и узнал. Не знаю, повлияло ли на кого-то», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее появилась информация, что Карпин, назначенный на пост тренера «Динамо» летом 2025 года, может покинуть его в паузу на международные матчи. Сейчас московская команда идёт на 10-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав в 15 матчах 17 очков. В Фонбет Кубке России «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ обыграло «Зенит» (3:1).