Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин высказался об информации о возможной отставке из «Динамо»

Валерий Карпин высказался об информации о возможной отставке из «Динамо»
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин кратко ответил на информацию о возможном увольнении с аналогичной должности в московском «Динамо».

«Вбросы про «Динамо»? Меня спросили перед игрой об этом. Я здесь и узнал. Не знаю, повлияло ли на кого-то», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее появилась информация, что Карпин, назначенный на пост тренера «Динамо» летом 2025 года, может покинуть его в паузу на международные матчи. Сейчас московская команда идёт на 10-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав в 15 матчах 17 очков. В Фонбет Кубке России «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ обыграло «Зенит» (3:1).

Материалы по теме
Россия и Перу сыграли вничью! Победу у команды Карпина отнял Валера
Live
Россия и Перу сыграли вничью! Победу у команды Карпина отнял Валера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android