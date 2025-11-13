Головин радовался голу с Миранчуком, Валера огорчал Сафонова. Фото с матча Россия — Перу
12 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в товарищеском матче национальная команда России сыграла вничью со сборной Перу. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Лучшие кадры с матча Россия — Перу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой ранее. Это их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).
