Карпин: сборная пропустила от Перу с 30 метров, это даже не голевой момент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о голе национальной команды Перу в товарищеском матче. Нападающий перуанцев Алекс Валера отличился на 82-й минуте встречи, которая завершилась вничью со счётом 1:1.

«В чём тренерский просчет? В том, что сыграли вничью? Сколько было моментов у наших ворот? Пропустили гол с 30 метров. Это даже не голевой момент. У Сафонова поехала нога. Были голевые моменты, могло быть 2:0 или 3:0», — приводит слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой ранее. Это их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).