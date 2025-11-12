Скидки
Головин отреагировал на информацию о возможном переходе Батракова в «Монако»

Головин отреагировал на информацию о возможном переходе Батракова в «Монако»
Комментарии

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин оценил слухи о возможном переходе футболиста «Локомотива» Алексея Батракова в монегасский клуб.

«Я вообще за то, чтобы наши игроки уезжали куда-то, если у них есть желание. Читал об этом, но не разговаривал с ним. У меня про него не спрашивали. Конечно, есть смысл переходить в «Монако». Почему нет?» — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 19 матчах во всех клубных турнирах, в которых отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

Комментарии
