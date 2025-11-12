Александр Головин оценил уровень сборной Перу

Полузащитник сборной России Александр Головин после ничьей с Перу (1:1) в товарищеском матче заявил, что соперник был сильнее физически, чем его команда.

«Уровень соперника хороший. Точно не слабая команда, однако и не самая сильная. Физически они точно сильнее нас, поэтому было тяжело. Но нужно больше забивать», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Головин стал автором единственного гола сборной России, отличившись с передачи Алексея Миранчука. Для Александра этот гол стал восьмым в футболке национальной команды.

15 ноября в Сочи сборная России сыграет с Чили и на этом завершит свою программу в 2025 году.