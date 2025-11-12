Карпин: если бы был отбор на ЧМ, состав на Перу на 50% был бы другим. Может, без Сафонова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что если бы национальная команда участвовала в отборочном этапе к чемпионату миру 2026 года, состав на 50% был бы другим. Тренер отметил, что возможно вратарь Матвей Сафонов не играл бы.

«Не мешает ли Сафонову отсутствие игроков практики? Если бы был отбор, состав был бы на 50% другим. Возможно, Сафонов бы и не играл», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В нынешнем сезоне Сафонов является сменщиком Люка Шевалье в «ПСЖ» и пока не провёл ни одного матча в составе парижан.

В ноябре сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Чили. Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт» 15 ноября.