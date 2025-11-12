Скидки
Валерий Карпин заявил, что Сафонов покинет сбор сборной России до матча с Чили

Валерий Карпин заявил, что Сафонов покинет сбор сборной России до матча с Чили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что вратарь Матвей Сафонов пропустит предстоящий матч команды с Чили.

«Сафонов уедет, Миранчук и Головин нет. Пока не знаю, уедет ли кто-то кроме Сафонова. Возможно, Вахания уедет, так как получил микроповреждение. Сейчас не могу ответить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сафонов отыграл все 90 минут в матче с Перу (1:1), прошедшем на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. На клубном уровне 26-летний россиянин выступает за французский «ПСЖ», но в текущем сезоне ещё ни разу не выходил на поле. Первым номером парижской команды является Люка Шевалье.

Матч между сборными России и Чили состоится 15 ноября в Сочи. Эта игра станет последней для сборной России в 2025 году.

