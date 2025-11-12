Скидки
Футбол

Карпин: совет Сафонову? Он не маленький мальчик, примет нужное решение

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с национальной командой Перу (1:1) ответил на вопрос, какой совет он бы дал голкиперу Матвею Сафонову. Отметим, вратарь «ПСЖ» и сборной России пропустил гол после дальнего удара от нападающего перуанцев Алекса Валеры на 82-й минуте встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«Мы не акцентируем внимание на индивидуальных игроках соперника. Наверное, Валера такой, как вы сказали. Удар с отвалом? Значит, было так.

Совет Сафонову? Он не маленький мальчик, взрослый футболист. Примет решение, которое нужно. Вряд ли его устраивает положение в клубе», — приводит слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сафонов не сыграл ни одной встречи за парижский клуб в нынешнем сезоне. Ранее в прессе появлялась информация о возможном переходе голкипера в другую команду в зимнее трансферное окно.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).

