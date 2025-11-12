Алексей Миранчук прокомментировал пропущенный гол от сборной Перу
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после ничьей со сборной Перу (1:1) высказался о пропущенном мяче своей команды.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18' 1:1 Валера – 82'
«Это футбол, такое может произойти — дали пробить. Мы сами не забили второй. Я видел момент с пропущенным голом. Не знаю, может быть, неожиданно было, мяч вильнул. Не знаю, сказал ли что-то Матвей в раздевалке, я на поле задержался», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Миранчук стал автором голевого паса на Александра Головина в первом тайме, покатив мяч полузащитнику «Монако» на пустые ворота. Команда Карпина пропустила в концовке матча после дальнего удара перуанца Алекса Валеры.
