Алексей Миранчук прокомментировал пропущенный гол от сборной Перу

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после ничьей со сборной Перу (1:1) высказался о пропущенном мяче своей команды.

«Это футбол, такое может произойти — дали пробить. Мы сами не забили второй. Я видел момент с пропущенным голом. Не знаю, может быть, неожиданно было, мяч вильнул. Не знаю, сказал ли что-то Матвей в раздевалке, я на поле задержался», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Миранчук стал автором голевого паса на Александра Головина в первом тайме, покатив мяч полузащитнику «Монако» на пустые ворота. Команда Карпина пропустила в концовке матча после дальнего удара перуанца Алекса Валеры.