Валерий Карпин — о матче с Перу: по обороне к ребятам вопросов нет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с национальной командой Перу (1:1) заявил, что не у него нет вопросов к игрокам по обороне.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«По обороне к ребятам вопросов нет. Значит, оборонялись хорошо. Почему нет Дениса Адамова? Это к Витальевичу [Кафанову] вопрос. Сколько нам вызывать вратарей? Пять, шесть, семь? И так четверо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой ранее. Это был их первый очный матч в истории футбола. В ноябре российская команда проведёт товарищеский матч со сборной Чили. Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт» 15 ноября.

