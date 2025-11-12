Игрок сборной России Миранчук оценил состояние газона в Санкт-Петербурге
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук не стал критиковать состояние газона на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, на которой прошёл товарищеский матч с командой Перу (1:1). Ранее многие участники встречи отметили низкое качество поля.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18' 1:1 Валера – 82'
«Для ноября такой газон ожидаем. Но на этом поле играли две команды. Не думаю, что надо на это списывать результат. Всё равно при таком качестве поля показали неплохой футбол, старались играть низом, выходили из обороны. Не на что списывать», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
15 ноября сборная России сыграет с командой Чили в Сочи. Эта игра станет последней для команды в 2025 году.
