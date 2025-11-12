Карпин оценил действия Сафонова при пропущенным голе в матче Россия — Перу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил действия голкипера национальной команды Матвея Сафонова в эпизоде с пропущенным голом от нападающего перуанцев Алекса Валера на 82-й минуте встречи в товарищеского матча с Перу (1:1).

«Я не специалист по вратарям, но думаю, Сафонов потерял ворота в какой-то момент. Плюс видно, что нога едет. Если бы нога не поехала, гола не было бы», — приводит слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0)