Александр Головин оценил результаты «Монако» в нынешнем сезоне

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне. В последних двух встречах монегаски потерпели поражения.

«Всё нормально. Проиграли последнюю игру, однако до неё были на третьем месте в трёх очках от первого. Если взять сейчас, то да, мы на шестом месте, но до этой игры были вторые.

Для меня это нормальный сезон. Какое-то время был травмирован, но вернулся. Всё нормально», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На данный момент «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. После 12 матчей команда набрала 20 очков.