Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: у этой сборной России закончились энергия и мотивация на товарищеские матчи

Созин: у этой сборной России закончились энергия и мотивация на товарищеские матчи
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин после товарищеского матча сборных России и Перу (1:1) высказался о мотивации российской национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«Нам надо признать: у этой сборной России закончились энергия и мотивация на товарищеские матчи с проходными соперниками. Не помогают уже ни 40 тыс. на трибунах, ни праздник на стадионе в целом.

Игроки просто устали четвёртый год подряд играть со слабыми соперниками, играть без мотивации. И не надо здесь цепляться к словам – сегодня буквально было озвучено, что в эту паузу мы играем с худшими командами Южной Америки.

Можно ли винить тренерский штаб и футболистов за эту усталость? За отсутствие мотивации? Я не стану. Я их понимаю. И даже жалею.

Правда, от чего бы отказался, так это от заявлений в духе, что нынешняя сборная бы вышла на ЧМ-2026. Может, в официальных матчах они играли бы иначе, но по тому, что мы увидели сегодня – нет. Такой футбол сборной смотреть очень тяжело. А возвращение будет трудным, но главное – поскорее бы оно случилось», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android