Болельщик вручил медаль Валерию Карпину после матча Россия — Перу

Болельщик подарил медаль главному тренеру сборной России Валерию Карпину после товарищеского матча с национальной командой Перу. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счётом 1:1.

Как отметил мужчина, медаль была получена за победу в товарищеской игре болельщиков сборных России и Перу, которая прошла в преддверии встречи национальных команд на манеже «Оптик» в Санкт-Петербурге. Победу в матче со счётом 6:4 одержали фанаты России.

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой ранее. Это их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).