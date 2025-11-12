Скидки
Дэвид Бентли: Вирц невероятно одарён технически и способен диктовать игру, как Модрич

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Дэвид Бентли сравнил полузащитника «Ливерпуля» Флориана Вирца с игроком «Милана» Лукой Модричем.

«Он невероятный игрок, очень талантливый, болельщики и эксперты должны его поддержать. Да, он точно такой же игрок [как Модрич]. Когда Модрич пришёл в [«Тоттенхэм»], он точно так же принимал мяч, сканировал поле, он знал, что делать. Вирц невероятно одарён технически, они оба могут диктовать игру, задавать темп матча. Так что за него нужно держаться», – приводит слова Бентли Sky Sports в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 16 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

