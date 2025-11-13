Скидки
Камерун — ДР Конго. Прямая трансляция
22:00 Мск
Созин — об ошибке Сафонова: если не уйдёт из «ПСЖ» зимой, мы потеряем прекрасного вратаря

Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин после товарищеского матча сборных России и Перу поделился впечатлениями от игры вратаря российской национальной команды и «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«При всей любви и гордости за Сафонова, который доигрался в России до трансфера в «ПСЖ», ему нужно оттуда срочно уходить. Да, он играл в прошлом сезоне, и немало. Да, выиграл несколько титулов. Но сейчас он не играет, видимо, играть и не будет. И вот снова пропускает за сборную, ошибается – и не из-за своего уровня, а потому что нет тонуса. Понимаю штаб сборной, который даёт ему хоть какую-то практику, но если Сафонов не уйдёт из «ПСЖ» зимой – Россия потеряет прекрасного вратаря», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

