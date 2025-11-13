Скидки
«МЮ» запретит сотрудникам публиковать закулисный контент в соцсетях — The Telegraph

«МЮ» запретит сотрудникам публиковать закулисный контент в соцсетях — The Telegraph
«Манчестер Юнайтед» хочет запретить сотрудникам публиковать «саморекламные» материалы из-за кулис, которые, по мнению клуба, должны оставаться конфиденциальными. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «МЮ» хочет усилить контроль над тем, что публикуется в социальных сетях, из-за опасений, что в интернете будет появляться несанкционированный контент, связанный с клубом. Предполагается, что «красные» предоставят сотрудникам новые рекомендации, какой контент не следует публиковать в личных целях в социальных сетях.

Отмечается, что в клубе считают вполне разумным желание лучше контролировать часть распространяемого контента, связанного с командой. Ранее никогда не возникало проблем с тем, что сотрудники делились контентом клуба, в создании которого они принимали участие, в социальных сетях.

