Тренер Игорь Шалимов: в матче с Перу Батраков немного растерялся

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов после товарищеского матча сборных России и Перу (1:1) высказался об игре полузащитника российской национальной команды и московского «Локомотива» Алексея Батракова.

«Мне кажется, что Батраков немного растерялся. Было ощущение, что Александр Головин и Алексей Миранчук поддавили его авторитетом. Он сыграл не на своём уровне», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 19 матчах во всех клубных турнирах, в которых отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.