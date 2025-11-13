Уэйн Руни: я слышал более суровую критику, чем то, что сказал о ван Дейке

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни снова высказался о своей критике в адрес защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Ранее он сказал, что капитан «красных» не смог повести команду за собой в этом сезоне. Позже ван Дейк ответил: «Я не слышал его в прошлом году. Меня это не задевает».

«Моя задача сейчас – высказывать своё мнение, и мне нравится думать, что я честен и говорю прямо то, что чувствую. Единственное, возможно, перегнул палку, когда сказал, что он перестал играть после подписания нового контракта. Это серьёзное заявление, возможно, я ошибался. Но если судить по уровню игры, который мы видели у ван Дейка, не думаю, что он был на том же уровне в этом сезоне. Сказал, что уверен, что будучи капитаном, он бы разговаривал с игроками, сводил их вместе поесть, по его словам, он это и делал. Очевидно, если он чувствовал, что необходимо делать это, значит, что-то не так.

Будучи чемпионами, вы не можете проиграть четыре матча подряд. Если вы проиграете один матч, возникнут вопросы, а если вы проиграете четыре матча подряд, что-то не так. Думаю, что слишком увлекаться внешним шумом – это наша работа, ты же сосредоточься на своей игре. Будучи молодым игроком, я бы присмотрелся к ван Дейку и его реакции на это – как она поможет? Нужно продолжать играть и говорить внутри команды.

Мне доводилось слышать критику гораздо более суровую, чем ту, что я высказал о ван Дейке, как на поле, так и за его пределами. Конечно, люди говорят, и к чьему-то мнению ты относишься чуть серьёзнее, чем к мнению других, но выходи и говори на поле. Это всё, что ему нужно делать.

У нас было так с Криштиану Роналду: он не столь много оборонялся, мы все работали немного усерднее. Но когда тяжёлый матч играешь против топ-команды, кричишь своим игрокам, чтобы они вернулись и помогли. Вот что я говорил о лидерстве: нужно понимать, что это за матч и насколько важна эта игра», – приводит слова Руни Goal со ссылкой на The Overlap Fan Debate.