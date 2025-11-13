Стали известны стадионы, на которых пройдут открытие и финал Евро-2028

Стадион «Принципалити» в Кардиффе (Уэльс) был выбран местом официального открытия Евро-2028, а лондонский стадион «Уэмбли» примет полуфиналы и финал турнира. Об этом сообщает Daily Mail.

Чемпионат Европы в 2028 году пройдёт в четырёх странах: Англии, Уэльсе, Шотландии и Ирландии. В нём примут участие 24 команды, которые проведут 51 матч. Старт турнира запланирован на 9 июня 2028 года, а завершение ровно через месяц – 9 июля.

Первый матч группового этапа сборная Англии проведёт на стадионе «Этихад» (Манчестер), а следующие два — на «Уэмбли». Ирландия, Шотландия и Уэльс сыграют в Дублине, Глазго и Кардиффе соответственно.