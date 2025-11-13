Тренер Сергей Юран: в матче с Перу Батраков был зажат

Тренер Сергей Юран после товарищеского матча сборных России и Перу (1:1) оценил игру полузащитника российской национальной команды и московского «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков был зажат. В других матчах, где не было Алексея Миранчука и Александра Головина, он принимал намного более взрослые и правильные решения. Ему нужно быть чуть наглее, играть по моменту, по ситуации», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 19 матчах во всех клубных турнирах, в которых отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.