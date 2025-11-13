Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Сергей Юран: в матче с Перу Батраков был зажат

Тренер Сергей Юран: в матче с Перу Батраков был зажат
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Сергей Юран после товарищеского матча сборных России и Перу (1:1) оценил игру полузащитника российской национальной команды и московского «Локомотива» Алексея Батракова.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«Батраков был зажат. В других матчах, где не было Алексея Миранчука и Александра Головина, он принимал намного более взрослые и правильные решения. Ему нужно быть чуть наглее, играть по моменту, по ситуации», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 19 матчах во всех клубных турнирах, в которых отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

Материалы по теме
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android