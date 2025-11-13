Юран — о голе Перу в ворота Сафонова: не имеет права вратарь пропускать с такой дистанции

Известный российский тренер Сергей Юран после товарищеского матча сборных России и Перу (1:1) высказался о пропущенном голе голкипера национальной команды Матвея Сафонова. Напомним, на 82-й минуте встречи нападающий перуанцев Алекс Валера плотно приложился по мячу, ударив по воротам с дальней дистанции. Мяч попал в левый нижний угол.

«Не имеет права вратарь пропускать гол с такой дистанции. При всём уважение к Сафонову, думаю, сказалось отсутствие у него игровой практики. Это был очень простой мяч, по крайней мере, для меня. Там было 25 метров, и мяч не полетел «камнем», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Сафонов отыграл все 90 минут в матчах с Перу (1:1), Ираном (2:1) и Катаром (4:1) в составе национальной команды осенью. На клубном уровне 26-летний россиянин выступает за французский «ПСЖ», но в текущем сезоне ещё ни разу не выходил на поле.

Как сборная России играет при Карпине: