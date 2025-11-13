Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран — о голе Перу в ворота Сафонова: не имеет права вратарь пропускать с такой дистанции

Юран — о голе Перу в ворота Сафонова: не имеет права вратарь пропускать с такой дистанции
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Сергей Юран после товарищеского матча сборных России и Перу (1:1) высказался о пропущенном голе голкипера национальной команды Матвея Сафонова. Напомним, на 82-й минуте встречи нападающий перуанцев Алекс Валера плотно приложился по мячу, ударив по воротам с дальней дистанции. Мяч попал в левый нижний угол.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«Не имеет права вратарь пропускать гол с такой дистанции. При всём уважение к Сафонову, думаю, сказалось отсутствие у него игровой практики. Это был очень простой мяч, по крайней мере, для меня. Там было 25 метров, и мяч не полетел «камнем», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Сафонов отыграл все 90 минут в матчах с Перу (1:1), Ираном (2:1) и Катаром (4:1) в составе национальной команды осенью. На клубном уровне 26-летний россиянин выступает за французский «ПСЖ», но в текущем сезоне ещё ни разу не выходил на поле.

Материалы по теме
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android