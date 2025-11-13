Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Перу прокомментировал гол Головина после ошибки вратаря

Главный тренер сборной Перу прокомментировал гол Головина после ошибки вратаря
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето после выездного товарищеского матча со сборной России (1:1) высказался о пропущенном голе своей команды, который стал следствием технической ошибки голкипера Педро Гальесе под прессингом.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«Гол действительно был забит после ошибки, но я не придаю этому большого значения. Вратарь держал нас в игре – для меня это гораздо важнее. Главное, что команда, несмотря на ошибку, продолжила играть», — приводит слова Баррето пресс-служба РФС.

На 18-й минуте игры Педро Гальесе при розыгрыше удара от ворот неаккуратно обработал мяч после паса своего защитника, к отскоку первым успел полузащитник сборной России Алексей Миранчук, который в касание отдал пас на пустой створ Александру Головину.

Видео: Болельщик вручил медаль Карпину после матча Россия – Перу

Материалы по теме
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android