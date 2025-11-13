Главный тренер сборной Перу прокомментировал гол Головина после ошибки вратаря

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето после выездного товарищеского матча со сборной России (1:1) высказался о пропущенном голе своей команды, который стал следствием технической ошибки голкипера Педро Гальесе под прессингом.

«Гол действительно был забит после ошибки, но я не придаю этому большого значения. Вратарь держал нас в игре – для меня это гораздо важнее. Главное, что команда, несмотря на ошибку, продолжила играть», — приводит слова Баррето пресс-служба РФС.

На 18-й минуте игры Педро Гальесе при розыгрыше удара от ворот неаккуратно обработал мяч после паса своего защитника, к отскоку первым успел полузащитник сборной России Алексей Миранчук, который в касание отдал пас на пустой створ Александру Головину.

