Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин ответил, можно ли считать состав на игру с Перу основным

Карпин ответил, можно ли считать состав на игру с Перу основным
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о стартовом составе национальной команды на товарищескую игру с Перу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

— Насколько стартовый состав игры с Перу можно считать основным для сборной?
— Пятьдесят на пятьдесят. Так же будет и в Сочи, в матче с Чили, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, в стартовом составе в игре с перуанцами на поле появились: Сафонов, Вахания, Мелёхин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Батраков, Ал. Миранчук, Сергеев, Головин.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Материалы по теме
Юран — о голе Перу в ворота Сафонова: не имеет права вратарь пропускать с такой дистанции

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android