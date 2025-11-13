Карпин ответил, можно ли считать состав на игру с Перу основным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о стартовом составе национальной команды на товарищескую игру с Перу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

— Насколько стартовый состав игры с Перу можно считать основным для сборной?

— Пятьдесят на пятьдесят. Так же будет и в Сочи, в матче с Чили, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, в стартовом составе в игре с перуанцами на поле появились: Сафонов, Вахания, Мелёхин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Батраков, Ал. Миранчук, Сергеев, Головин.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Материалы по теме Юран — о голе Перу в ворота Сафонова: не имеет права вратарь пропускать с такой дистанции

Главные футбольные дерби России: