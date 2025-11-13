Карпин ответил, можно ли считать состав на игру с Перу основным
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о стартовом составе национальной команды на товарищескую игру с Перу. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18' 1:1 Валера – 82'
— Насколько стартовый состав игры с Перу можно считать основным для сборной?
— Пятьдесят на пятьдесят. Так же будет и в Сочи, в матче с Чили, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.
Напомним, в стартовом составе в игре с перуанцами на поле появились: Сафонов, Вахания, Мелёхин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Батраков, Ал. Миранчук, Сергеев, Головин.
В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.
Материалы по теме
Главные футбольные дерби России:
