Главный тренер сборной Перу жёстко раскритиковал состояние газона «Газпром Арены»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето после выездного товарищеского матча со сборной России (1:1) прокомментировал состояние газона петербургской «Газпром Арены», на которой прошла игра.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«Качество газона было неудовлетворительным. Оно не соответствует качеству стадиона. Оба гола, которые случились сегодня, вызваны состоянием газона», — передаёт слова Баррето корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 18-й минуте игры полузащитник сборной России Александр Головин открыл счёт, получив пас от подкараулившего техническую ошибку вратаря гостей при обработке мяча Алексея Миранчука. На 82-й минуте перуанский нападающий Алекс Валера забил ответный гол дальним ударом, который не смог отразить поскользнувшийся в момент прыжка за мячом голкипер Матвей Сафонов.

