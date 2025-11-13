Скидки
Александр Головин отреагировал на результат матча Россия — Перу фотоподборкой

Александр Головин отреагировал на результат матча Россия — Перу фотоподборкой
Капитан сборной России атакующий полузащитник Александр Головин опубликовал в своём телеграм-канале пост по итогам домашней товарищеской игры с национальной командой Перу (1:1), в которой он отметился голом.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

Пост Головина состоит из четырёх фотографий с матча без текстового комментария.

Первый снимок представляет собой командное предматчевое фото сборной России. На втором Александр идёт в обводку против нападающего сборной Перу Макслорена Кастро. На третьем фото Головин обнимает партнёра по команде Алексея Миранчука, который отдал ему результативную передачу. На заключительном снимке капитан сборной России огорчённо разводит руки в стороны.

На 18-й минуте Александр Головин забил первый гол в матче Россия — Перу, получив пас от успешно сыгравшего в прессинге Алексея Миранчука. На 82-й минуте перуанцы сравняли счёт дальним ударом нападающего Алекса Валеры.

