«Карпина огорчил Валера». «Фратрия» отреагировала на результат матча Россия — Перу
Поделиться
Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый результату вчерашнего матча между сборной России и национальной командой Перу. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18' 1:1 Валера – 82'
«Сборная России сыграла вничью с Перу — 1:1. Карпина огорчил Валера», — написано в канале группировки.
Напомним, единственный мяч гостей в этой встрече забил нападающий перуанцев Алекс Валера, поразивший ударом с дальней дистанции ворота Матвея Сафонова. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.
Материалы по теме
Как сборная России играет при Карпине:
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
04:11
-
04:01
-
03:53
-
03:52
-
03:41
-
03:30
-
03:23
-
03:16
-
03:02
-
02:50
-
02:46
-
02:01
-
01:50
-
01:46
-
01:37
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:30
-
00:18
- 12 ноября 2025
-
23:54
-
23:54
-
23:47
-
23:45
-
23:31
-
23:29
-
23:24
-
23:22
-
23:21
-
23:19
-
23:16
-
23:15
-
23:13
-
23:12
-
23:11