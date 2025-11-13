«Карпина огорчил Валера». «Фратрия» отреагировала на результат матча Россия — Перу

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый результату вчерашнего матча между сборной России и национальной командой Перу. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Сборная России сыграла вничью с Перу — 1:1. Карпина огорчил Валера», — написано в канале группировки.

Напомним, единственный мяч гостей в этой встрече забил нападающий перуанцев Алекс Валера, поразивший ударом с дальней дистанции ворота Матвея Сафонова. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

